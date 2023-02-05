Печать книг в Москве от 100 р. за экземпляр

Автору всегда не хватает издателя - внимательного, чуткого, заинтересованного. Работая с командой проекта «Рукопись» впервые, я понял, что не буду больше искать «своего издателя» - я его нашёл. Здесь собрана команда профессионалов, которые максимально чутко реагируют на идеи автора. Которые всегда предлагают самый эффективный и эффектный выход. Которые создают наиболее актуальную полиграфическую продукцию. На всех этапах сотрудничества, - от приема заказа до отгрузки тиража — быстро, четко, качественно. И это не просто слова благодарности, у меня есть с чем сравнить: в Рукописи я выпустил книгу за тот же период, что в одном из крупнейших российских издательств прошёл верстку блока! Про чувство локтя я даже не говорю - в отличие от большинства современных издательств в Рукописи неизменно встретишь заинтересованность и искреннее тёплое отношение к произведению и всему процессу его появления на свет книгой.