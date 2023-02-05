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Предпечатная подготовка

Печать книг в Москве от 100 р. за экземпляр

30 экземпляров - минимальный тираж

7 рабочих дней - срок печати

От 30 экземпляров
минимальный тираж

7 рабочих дней
срок печати

Делаем "под ключ"

С вас текст, а с нас весь комплекс предпечатной подготовки – дизайн обложки, редактура, верстка.

Персональный менеджер

Мы будем на связи все время, быстро согласуем все моменты и отправим книгу в печать.

Оперативная допечатка

Допечатывайте любой тираж по необходимости по цене первого тиража. Печатайте только тогда, когда продается.

Фото последних работ

Сохраним скидку за объем при допечатках книги

При печати тиража от 100 экземпляров вы получаете скидку от 10%. При следующих допечатках книги эта скидка сохранится за Вами, даже если вы закажете тираж 30 штук.

Какие преимущества дает это предложение?

Минимальные вложения

Допечатывайте книги небольшими партиями по сниженной цене

Низкие риски при реализации

Не нужно рисковать, печатая большой объем впрок.

Экономия на аренде склада

Вам не нужно искать место под хранение книг и бояться за сохранность.

Печатаемые форматы книг

Типографское производство оптимизировано таким образом, что мы выполняем печать только определённых, самых популярных форматов, тем самым избегая переналадки оборудования и снижая стоимость печати без потери качества, дополнительно сокращая срок производства

120×180

Подходит для  небольших сборников стихотворений.

130×200

Немного уменьшенная версия А5. Удобно брать с собой.

148×210

А5 – самый популярный формат для издания.

165×235

Увеличенный формат, который подходит при большом объеме текста.

205×290

А4 – формат для журналов и детской литературы.

Что мы печатаем?

Журналы

Стихи

Монографии

Альманахи

Романы

Методички

Научные работы

Бизнес-литература

И другие книги в твердом и мягком переплете.

Качество печати и переплета

Подробнее о типах переплетов, материалах выполнения и станках, на которых выполняется печать.

Переплет КБС

Переплет 7БЦ

Переплет КБС выполняется при помощи высококачественных импортных клеев и имеет высокоэластичный корешок, что обеспечивает хорошую раскрываемость книги. Все блоки печатаются с соблюдением направления волокон бумаги, что так же положительно влияет на качество книги. Печать производится на высокоскоростных машинах Ricoh 20000 и Ricoh 20100

Качество печати и новая технология ультразвукового переноса современной цифровой печатной машины RICOH Pro C9200, которую мы используем для печати обложек, позволяют использовать любые фактурные материалы для печати, без потери качества.

В качестве обложки используется высококачественная мелованная бумага плотностью 250 гр/м2 с припрессовкой (ламинацией) матовой или глянцевой пленкой.

Переплет 7БЦ также выполняется при помощи импортных клеев на профессиональной автоматизированной линии.

Переплетные крышки выполняются из картона толщиной 2 мм. В качестве обложки (лайнера) используется мелованная бумага 150 гр/м2 с матовой или глянцевой ламинацией.

Автоматизированная система нарезки картонного отстава существенно повышает качество, точность и скорость изготовления переплетной крышки.

В качестве форзаца используется офсетная бумага 120 гр/м2 без печати.

Блоки с приклеенными форзацами заклеиваются специальной эластичной крепированной бумагой и не шьются. Печать производится на высокоскоростных машинах Ricoh 20000 и Ricoh 20100.

 Такой «упрощенный» твердый переплет из клееного блока ничем не уступает по качеству переплету из сшитого блока и имеет очень хорошую открываемость.

Примеры работ

Обрезной формат/ мм: 165x235
Кол-во страниц: 492
Бумага на блок: offset, 80
Красочность блока: 1 + 1
Переплет: 7БЦ
Ламинация: ub-matt
Форзац/нахзац: форзац 4+0, нахзац 4+0
Красочность обложки : 4+0

Обрезной формат/ мм: 120x180
Кол-во страниц: 94
Бумага на блок: offset, 80
Красочность блока: 1 + 1
Переплет: КБС
Ламинация: ub-matt
Красочность обложки : 4+0

Обрезной формат/ мм: 148x210
Кол-во страниц: 400
Бумага на блок: offset, 80
Красочность блока: 1 + 1
Переплет: 7БЦ
Ламинация: ub-matt
Форзац/нахзац: форзац 0+0, нахзац 0+0
Красочность обложки : 4+0

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Отзывы о нашей работе

Автору всегда не хватает издателя - внимательного, чуткого, заинтересованного. Работая с командой проекта «Рукопись» впервые, я понял, что не буду больше искать «своего издателя» - я его нашёл. Здесь собрана команда профессионалов, которые максимально чутко реагируют на идеи автора. Которые всегда предлагают самый эффективный и эффектный выход. Которые создают наиболее актуальную полиграфическую продукцию. На всех этапах сотрудничества, - от приема заказа до отгрузки тиража — быстро, четко, качественно. И это не просто слова благодарности, у меня есть с чем сравнить: в Рукописи я выпустил книгу за тот же период, что в одном из крупнейших российских издательств прошёл верстку блока! Про чувство локтя я даже не говорю - в отличие от большинства современных издательств в Рукописи неизменно встретишь заинтересованность и искреннее тёплое отношение к произведению и всему процессу его появления на свет книгой.

Спасибо, команда Рукописи, вы - лучшие!

Селидор Белов

Наконец сподобился откликнуться на печать книги.

После получения заказанных тридцати экземпляров, никак не могу наглядеться на книги.

Долго искал варианты печати: в мягкой обложке, в твердой шитой — не устраивала цена и исполнение.

Никто не мог конкретно разъяснить цветность обложки, получится ли так, как в макете. И только после Вашего предложения и убежденности в том, что книгу надо напечатать в твердом клееном переплете, решил доверить печать именно у Вас. Выбор был сделан правильный. Устроило всё-и цена, и цветность, а самое главное сроки исполнения заказа. На небольшую корректировку по размеру, печать и доставку на адрес ушло не больше десяти дней.

Всё получилось великолепно. Понравилось всем. Я и друзья в восторге. Спасибо большое!

Валентин Лебедев

Дорогие друзья!

Спасибо Вам за сотрудничество.

В середине января я обратился в Вашу компанию с просьбой об изготовлении моей книги. Был заключен договор. На всех этапах: расчёт стоимости, корректировка рукописи, подготовка обложки, изготовление и отправка мне была оказана квалифицированная помощь. Вежливость и профессионализм сотрудников выше похвал. Качество бумаги, качество печати, обложка не вызывает нареканий. Сегодня тираж книги у меня на руках. Кстати, она пользуется спросом, и уже продано несколько экземпляров.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем Вашу компанию

Александр Васильев

Я благодарен Вам и Вашему коллективу за всю проделанную работу вместе со мной по изданию моего сборника, за то терпение, которое проявили ко мне. Работать со мной очень трудно, в письменной форме, но Вы справились и с этой проблемой. По натуре своей - я придирчивый. Сколько терпения Вы потратили со мной - уйма! И времени драгоценного ушло. Не могу представить, как Вы терпели меня? Сердечно благодарю Вас за это!

Обложка очень хорошая, печать чёткая, "огонь", сделана с огромной любовью, надёжно сделана, текст отлично лёг, цветопередача отличная, переплёт надёжно склеен, выдерживает нагрузки. Претензий к качеству никаких нет!

По блоку книги: бумага хорошая, плотная, не могу сказать, что белее снега, но терпимо, печать текста очень хорошая, без брака, полос никаких нет, текст лёг нормально. Претензий к качеству никаких нет!

Это не последнее обращение в Вашу компанию - в ближайшем будущем напишу продолжение повести "Послание", тогда и будет новая работа.

Сергей Журавлев

Большое спасибо за отличную работу. Получилась красивая солидная книжка, которую приятно взять в руки. Надеюсь, что вскоре вновь воспользуюсь Вашими услугами.

Татьяна Сотикова-Меркулова

Очень довольна сотрудничеством с издательством "Рукопись". Всё мои пожелания при выпуске книги стихов учтены. Приятно удивлена оперативностью, отличным дизайном обложки, качеством печати текста и рисунков. Спасибо! Рекомендую.

Ольга Климова-Шевчук

Как мы работаем

Последовательность выполнения заказа

01

ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Отправьте заявку, мы свяжемся с Вами и посчитаем стоимость тиража 

02

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ ПЕЧАТИ

Мы вышлем Вам образец печати, чтобы Вы убедились в качестве

03

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Заключаем договор, Вы вносите предоплату и мы начинаем работать

04

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

Мы проведем корректуру, верстку, сделаем дизайн обложки. Подробнее.

05

ПЕЧАТЬ ТИРАЖА

Выполним печать тиража в течение 7 - 10 рабочих дней

06

ПОЛУЧЕНИЕ ТИРАЖА

Вы получаете готовый тираж с точки самовывоза или транспортной кампанией. Подробнее.

Расчет стоимости печати

Оставьте свои данные, и получите:

Расчет стоимости печати в течение часа, исходя из характеристик книги

Систему скидок, которая вам будет предоставлена при заказе

Проверка макета на соответствие техтребованиям печати

Индивидуальный план печати, который позволит оптимизировать стоимость издания книг

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Контакты

График работы

понедельник - пятница: с 10:00 до 19:00

суббота, воскресенье: выходной

Контакты

Телефон: + 7 (926) 996-90-92

E-mail: zakaz.rykopisi@gmail.com

Регистрационные данные

Самозанятый Нехаев Николай Владимирович, ИНН 772479672147

Подробнее об издательском проекте

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Самовывоз готовой продукции

Волгоградский проспект 42 к5. АО "Технополис Москва"

РУКОПИСЬ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

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Доставка
Вопрос-ответ
Предпечатная подготовка

Тел.:  + 7 (926) 996-90-92

E-mail: zakaz.rykopisi@gmail.com

Работает на Creatium