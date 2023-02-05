Печать книг в Москве от 100 р. за экземпляр

Тел.: + 7 (926) 996-90-92
30 экземпляров - минимальный тираж
7 рабочих дней - срок печати
От 30 экземпляров
минимальный тираж
7 рабочих дней
срок печати
С вас текст, а с нас весь комплекс предпечатной подготовки – дизайн обложки, редактура, верстка.
Мы будем на связи все время, быстро согласуем все моменты и отправим книгу в печать.
Допечатывайте любой тираж по необходимости по цене первого тиража. Печатайте только тогда, когда продается.
При печати тиража от 100 экземпляров вы получаете скидку от 10%. При следующих допечатках книги эта скидка сохранится за Вами, даже если вы закажете тираж 30 штук.
Какие преимущества дает это предложение?
Допечатывайте книги небольшими партиями по сниженной цене
Не нужно рисковать, печатая большой объем впрок.
Вам не нужно искать место под хранение книг и бояться за сохранность.
Типографское производство оптимизировано таким образом, что мы выполняем печать только определённых, самых популярных форматов, тем самым избегая переналадки оборудования и снижая стоимость печати без потери качества, дополнительно сокращая срок производства
120×180
Подходит для небольших сборников стихотворений.
130×200
Немного уменьшенная версия А5. Удобно брать с собой.
148×210
А5 – самый популярный формат для издания.
165×235
Увеличенный формат, который подходит при большом объеме текста.
205×290
А4 – формат для журналов и детской литературы.
Журналы
Стихи
Монографии
Альманахи
Романы
Методички
Научные работы
Бизнес-литература
И другие книги в твердом и мягком переплете.
Подробнее о типах переплетов, материалах выполнения и станках, на которых выполняется печать.
Обрезной формат/ мм: 165x235
Кол-во страниц: 492
Бумага на блок: offset, 80
Красочность блока: 1 + 1
Переплет: 7БЦ
Ламинация: ub-matt
Форзац/нахзац: форзац 4+0, нахзац 4+0
Красочность обложки : 4+0
Обрезной формат/ мм: 120x180
Кол-во страниц: 94
Бумага на блок: offset, 80
Красочность блока: 1 + 1
Переплет: КБС
Ламинация: ub-matt
Красочность обложки : 4+0
Обрезной формат/ мм: 148x210
Кол-во страниц: 400
Бумага на блок: offset, 80
Красочность блока: 1 + 1
Переплет: 7БЦ
Ламинация: ub-matt
Форзац/нахзац: форзац 0+0, нахзац 0+0
Красочность обложки : 4+0
Отзывы о нашей работе
Последовательность выполнения заказа
Отправьте заявку, мы свяжемся с Вами и посчитаем стоимость тиража
Мы вышлем Вам образец печати, чтобы Вы убедились в качестве
Заключаем договор, Вы вносите предоплату и мы начинаем работать
Выполним печать тиража в течение 7 - 10 рабочих дней
Вы получаете готовый тираж с точки самовывоза или транспортной кампанией. Подробнее.
Оставьте свои данные, и получите:
Расчет стоимости печати в течение часа, исходя из характеристик книги
Систему скидок, которая вам будет предоставлена при заказе
Проверка макета на соответствие техтребованиям печати
Индивидуальный план печати, который позволит оптимизировать стоимость издания книг
График работы
понедельник - пятница: с 10:00 до 19:00
суббота, воскресенье: выходной
Контакты
Телефон: + 7 (926) 996-90-92
Регистрационные данные
Самозанятый Нехаев Николай Владимирович, ИНН 772479672147
Самовывоз готовой продукции
Волгоградский проспект 42 к5. АО "Технополис Москва"